Москвичку лишили прав за наезд на шлагбаум

Жительнице Москвы не удалось оспорить лишение прав сроком на один год за наезд на опору для стрелы автоматического шлагбаума. Ее вина состояла в том, что она оставила место инцидента, не посчитав это аварией.

Как стало известно «МК», досадная неприятность произошла с автоледи 19 сентября прошлого года во дворе дома по улице Лобачевского. Следуя на «Инфинити» в темное время суток, она задела железный столб шлагбаума, повредив его. После этого дама спокойно уехала. По всей видимости, она не предполагала, что даже такой мелкий, на первый взгляд, эпизод считается дорожно-транспортным происшествием. Однако в местном ТСЖ посчитали иначе. Сотрудники товарищества вызвали сотрудников ГИБДД и по камерам выявили нарушителя.

Автовладелица пыталась упирать на то, что в дворовом ДТП никто не пострадал, да и сам ущерб незначителен. Однако закон в данном случае оказался не на ее стороне — оставление места аварии карается вне зависимости от того, насколько пострадал участник, пусть даже это обычный столб. Судья 181-го мирового участка по району Проспект Вернадского постановил лишить нарушительницу прав на один год. Во Втором кассационном суде, куда обратилась водитель, решение оставили в силе.