Kia обновила Stonic: новая внешность и технологии

Корейский компактный SUV продается с 2017 года, а плановое обновление пережил еще в 2020-м. Теперь изменения масштабнее: Stonic получил новую внешность, из-за которой его можно принять за электрокар, хотя в гамме чисто «зеленой» версии не появилось. Кроме того, модели переработали интерьер и снабдили современными технологиями.

© Kia

Внешность Stonic переоформлена в соответствии с актуальным стилем Kia: спереди появились тонкие диоды ДХО, решетка радиатора опустилась в нижнюю часть бампера, который в версии GT-Line выглядит более агрессивно за счет воздухозаборников по бокам.

© Kia

© Kia

© Kia

© Kia

© Kia

© Kia

© Kia

Также Stonic получил С-образные фонари и колесные диски нового дизайна на 16 и 17 дюймов. Длина из-за новых бамперов выросла на 65 миллиметров, но осталась скромной — всего 4165 миллиметров. Объем багажника не изменился и составляет 352 литра.

В салоне появился кластер с двумя экранами диагональю 12,3 дюйма каждый и сократилось число физических элементов управления. Вместе с тем Stonic обзавелся новым рулем, интерьерной подсветкой и отсеком для беспроводной зарядки гаджетов.

В списке ассистентов появился интеллектуальный круиз-контроль, системы мониторинга слепых зон, предупреждения о безопасном выходе и другие.

Stonic по-прежнему базируется на архитектуре хэтчбека Kia Rio. В гамму входит литровая «турботройка» T-GDI, доступная как в «чистом» виде, так и с 48-вольтовой надстройкой. Мощность установки — 100 либо 115 лошадиных сил. Пару агрегату составляет шестиступенчатая «механика» либо семидиапазонный «робот» с двумя сцеплениями.