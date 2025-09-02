Xcite скорректировал программу поддержки для кроссовера X-Cross 7

С 1 сентября производитель сократил прямую скидку, или «дополнительную выгоду», на кроссовер X-Cross 7 российской сборки. Её размер уменьшился на 75 тысяч рублей. То есть, вместо прежних 350 тысяч теперь она составляет 275 тысяч рублей. Стоит отметить, что базовые цены остались прежними.

© Xcite

Теперь стоимость кроссовера X-Cross 7 с учётом прямой скидки начинается с 2 224 000 рублей за базовую комплектацию Enjoy и 2 361 000 рублей за топовую версию Techno, сообщают «Автоновости дня».

Эта прямая скидка может суммироваться с другими акциями, например, с программой утилизации или специальными кредитными предложениями, что сделает покупку модели ещё более выгодной.

Обе комплектации оснащаются одинаковым силовым агрегатом — полуторалитровым бензиновым турбомотором мощностью 147 лошадиных сил в паре с вариатором. Такой автомобиль разгоняется до 100 километров в час за 9,8 секунды. Его максимальная скорость ограничена на отметке 186 километров в час.

В стандартную комплектацию модели входят светодиодная оптика, электропривод двери багажника, система бесключевого доступа, кнопка запуска двигателя, мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также шесть подушек безопасности. Кроме того, все автомобили с завода оснащаются полным «зимним пакетом».

В топовой Techno список опций расширен камерой кругового обзора, панорамной крышей, многоцветной подсветкой салона, датчиками дождя и света, а также дополнительными шторками безопасности.