Xcite скорректировал программу поддержки для кроссовера X-Cross 7
С 1 сентября производитель сократил прямую скидку, или «дополнительную выгоду», на кроссовер X-Cross 7 российской сборки. Её размер уменьшился на 75 тысяч рублей. То есть, вместо прежних 350 тысяч теперь она составляет 275 тысяч рублей. Стоит отметить, что базовые цены остались прежними.
Теперь стоимость кроссовера X-Cross 7 с учётом прямой скидки начинается с 2 224 000 рублей за базовую комплектацию Enjoy и 2 361 000 рублей за топовую версию Techno, сообщают «Автоновости дня».
Эта прямая скидка может суммироваться с другими акциями, например, с программой утилизации или специальными кредитными предложениями, что сделает покупку модели ещё более выгодной.
Обе комплектации оснащаются одинаковым силовым агрегатом — полуторалитровым бензиновым турбомотором мощностью 147 лошадиных сил в паре с вариатором. Такой автомобиль разгоняется до 100 километров в час за 9,8 секунды. Его максимальная скорость ограничена на отметке 186 километров в час.
В стандартную комплектацию модели входят светодиодная оптика, электропривод двери багажника, система бесключевого доступа, кнопка запуска двигателя, мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также шесть подушек безопасности. Кроме того, все автомобили с завода оснащаются полным «зимним пакетом».
В топовой Techno список опций расширен камерой кругового обзора, панорамной крышей, многоцветной подсветкой салона, датчиками дождя и света, а также дополнительными шторками безопасности.