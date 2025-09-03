Средняя продолжительность аренды каршеринга в Москве выросла

Каршеринг в Москве продолжает набирать популярность - в первом полугодии количество поездок на арендных машинах выросло на 2,5 миллиона по сравнению с тем же периодом прошлого года. Растет также продолжительность средней аренды и протяженность поездок - автомобили в среднем берут в пользование на 63 минуты и проезжают в среднем 23 километра за одну поездку.

© Российская газета

Эти и другие данные о развитии каршеринга в Москве представил столичный департамент транспорта совместно с проектом "Трушеринг" - они собрали статистику у всех четырех каршеринговых операторов города. Картина местами получилась неожиданной.

Например, тренд этого года - длительные поездки по городу и за его пределы. Каршеринг все чаще берут не просто чтобы доехать до ближайшей станции метро или рабочего офиса, а для поездок на природу или по делам. Каждый день прокатные машины всех сервисов арендуют 150 тысяч раз, а значит, на каждую машину приходится по несколько поездок. Общее число активных пользователей сервиса в этом году достигло 1,7 миллиона человек.

"Каршеринг - хорошая альтернатива личному автомобилю, которую предлагает город. Мы видим, что более 30 процентов автовладельцев в Москве пользуются арендой машин, - комментирует заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. - Это говорит об удобстве сервисов. Можно оставить авто и не возвращаться за ним, бесплатно парковаться и не заниматься техобслуживанием. Чтобы поездки стали еще безопаснее, с 1 сентября ввели единую верификацию пользователей через портал mos.ru. Это позволит получать актуальную информацию о водителях даже в случае изменения документов".

Безопасности операторы вообще уделяют довольно много внимания. У пользователей проверяют документы, прежде чем предоставить им доступ к машинам, также в сервисах действует персональный рейтинг вождения. Тем, кто водит аккуратно, не получает штрафы и не нарушает правила, дают привилегии в виде льготных тарифов и доступа к премиальному автопарку. А вот регулярные штрафы и нарушения приводят к низкому рейтингу, который может закончиться блокировкой аккаунта.

В то же время минимальный возраст для доступа к сервису у трех из четырех операторов - всего 18 лет. То есть сесть за руль арендной машины можно, едва получив права. У одного оператора планка чуть выше - аккаунт откроют только водителям старше 19 лет минимум с одним годом водительского стажа.