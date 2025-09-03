Купе-кабриолет Audi на платформе Porsche появится в 2027 году

Нет, это не новый Audi TT, а чуть более крупный, более статусный и более дорогой спорткар, который, если бы вышел в начале десятилетия, занял в модельном ряду Audi место между TT и R8. Серийный спорткар будет выглядит практически так же, как концепт, и поступит в продажу в 2027 году, в его основу легла полностью электрическая платформа от нового, ещё не представленного Porsche 718, версий с ДВС, увы, не будет.

Фотографии Audi Concept C утекли в Сеть накануне премьеры, неравнодушные граждане уже успели его сравнить со скандальным концептом Jaguar Type 00. Действительно, в облике этих двух концептов есть что-то общее, особенно при взгляде спереди, но надо признать, что Audi Concept C выглядит изящнее и, в отличие от Ягуара, в нём угадываются родовые черты марки, её отдельных наиболее узнаваемых моделей.

Audi Concept C — это первая работа нового главного дизайнера «четырёх колец», итальянца Массимо Фрасчеллы, который является большим фанатом Audi TT: он влюбился в эту модель ещё в первом поколении и считает её шедевром. Между тем в посвящённом Audi Concept C пресс-релизе Audi TT никак не упомянут, а сказано, что источником вдохновения для этого концепта был с гоночный болид Auto Union Type C 1936 года и Audi A6 третьего поколения (C6) — от них концепту досталась вытянутая радиаторная решётка, но это не цитата, а переосмысление.

В форме крыши концепта безусловно угадываются гены Audi TT, но гендиректор Audi Гернот Дёлльнер в интервью британскому журналу Autocar заявил, что Audi Concept C не является преемником ТТ и серийной версии концепта дадут другое имя — его пока не выбрали. В свою очередь Массимо Фрасчелла заявил, что отличия серийного спорткара от концепта будут минимальными, так что результат его работы можно оценить уже сейчас.

Суть нового стиля Audi от Массимо Фрасчеллы выражена фразой «радикальная простота». Новый стиль является нарочитой противоположностью старому стилю, за который отвечал немец Марк Лихте и который пока ещё фонит в новых моделях Audi – например, в недавно дебютировавшем Audi Q3 третьего поколения с его несколько избыточной деталировкой и фальшивыми решётками на передке и корме. В дизайне Audi Concept C нет фальшивых, нефункциональных элементов, общая форма проста и понятна. Узкие фары и фонари набраны из вертикально ориентированных светодиодных элементов прямоугольной формы, эти элементы могут создавать эффект анимации.

Габаритная длина Audi Concept C — 4,35 м, ширина — 1,95 м, высота — 1,23 м, колёсная база — 2,65 м. Снаряженная масса — 1650 кг, это очень достойный показатель для электромобиля. Audi называет Concept C родстером со складной (точнее сдвижной) жёсткой крышей, а по сути это тарга или купе-кабриолет — как кому больше нравится. Отсутствие заднего стекла и среднемоторные пропорции придают концепту дополнительное сходство с Auto Union Type C, у которого за спиной пилота располагался могучий V16.

Среднемоторные пропорции достались Audi Concept C от родственного Porsche 718 нового поколения, который должен был выйти на рынок в этом году, но из-за ряда технологических трудностей задержался до 2027 года — тогда же выйдет и новый серийный спорткар Audi. Платформу для будущих родственных моделей разрабатала компания Porsche. Батарея в этой платформе расположена не в полу, а за спинами водителя и единственного пассажира — такое решение позволило сделать посадку максимально низкой, воспроизвести развесовку среднемоторного бензинового спорткара и привить его ездовые повадки электромобилю. ДВС в эту платформу, к сожалению, никак не вписывается.

Подробностей о силовой установке Audi Concept C нет, но известно, что серийный спорткар в «базе» будет одномоторным заднеприводным, а топ-версия получит два электромотора и соответственно полный привод. На новом Porsche 718 два электромотора будут в сумме выдавать более 1000 л.с., а родственному спорткару Audi, вероятно, согласно внутрикорпоративной иерархии немного «подрежут» технические характеристики.

Салон Audi Concept C тоже вполне отвечает определению «радикальная простота», в нём чувствуется прямо-таки скандинавский минимализм, который лишь немного оживляют ручки, рукоятки и кнопки из анодированного алюминия. На приборный экран можно вывести изображения стрелочных циферблатов. 10,4-дюймовый мультимедийный планшет сделан убирающимся в недра передний панели, чтобы не маячил перед глазами, когда он не нужен.

Элементы дизайна Audi Concept C мы увидим и в других, более ранних моделях Audi, которые были разработаны ещё до прихода Массимо Фрасчеллы, но затем были отданы ему на переделку. К таковым, по данным Autocar, относится кроссовер Audi Q7 следующего, третьего по счёту поколения, Фрасчелла уберёт с него набившие оскомину нагромождения и излишества. Но именно серийный спорткар, предвестником которого является Audi Concept C, станет первым полноценным воплощением философии «радикальной простоты».