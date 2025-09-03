Завод по сборке китайских грузовиков в Брянске прекратил свою работу

Инвестиции в сборку грузовиков BAW и FAW в России оказались нерентабельными. Автомобильный завод холдинга «БН-Моторс», специализировавшийся на выпуске коммерческого транспорта, полностью прекратил свою работу. На предприятии осуществлялась сборка малотоннажных грузовиков китайских марок BAW и FAW, которые продавались под российским брендом BNM и были адаптированы для местного рынка.

© Quto.ru

Производственный процесс был запущен весной 2025 года, но за все последующие месяцы здесь удалось собрать только 110 автомобилей. Эта партия так и не была реализована. По данным с официального сайта бренда, цена самого доступного бортового грузовика, оснащённого бензиновым двигателем мощностью 98 лошадиных сил, стартует от 2 миллионов рублей.

В 2025 году предприятие должно было выпустить до 10 тысяч автомобилей, а к 2030 году выйти на ежегодный объём производства в 25 тысяч машин. На брянской площадке намеревались локализовать сборку моделей BAW T7 грузоподъемностью 1,5 тонны и FAW T80, способного перевозить до 900 килограммов, включая их бензиновые и газовые комплектации, пишет «Российская газета».

Как пояснил глава холдинга «БН-Моторс» и президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин, в сложившихся экономических условиях бизнес стал убыточным.