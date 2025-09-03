У кого из звезд есть мотоциклы и сколько они стоят

140 лет назад немецкий инженер Готтлиб Даймлер совместно с Вильгельмом Майбахом создали первый в мире мотоцикл с двигателем внутреннего сгорания. Среди знаменитостей много поклонников байков. У кого из российских звезд есть мотоциклы и сколько они стоят, выясняла «Вечерняя Москва».

© Вечерняя Москва

Изначально «дедушку» современных байков разработали для испытания двигателя. Новое оборудование собирались «обкатать» на более легкой конструкции, чтобы после использовать в автомобиле. Рама у мотоцикла была деревянной, двигатель установили под сидением. Вообще, внешне он больше напоминал велосипед. «Бензиновая повозка для верховой езды» (такое название дали машине) разгонялась до 12 километров в час. Появившийся «байк» сильно повлиял на развитие индустрии. Спустя год Карл Бенц представил миру первый автомобиль.

Главное — безопасность

Знаменитый артист Иван Охлобыстин в молодости очень любил мотоциклы. Он отказался от них, когда стал священником. Но и после того, как Иван перестал служить в церкви и вернулся в кино, байкам в его жизни места не нашлось. По словам Охлобыстина, ездить на мотоцикле без скорости — это безумие, а на скорости — просто безответственность для семейного человека.

Вдоль ночных дорог

Популярная модель Анастасия Решетова в 2020 году стала обладательницей мотоцикла BMW Motorrad Spezial (4 000 000 рублей), но активно рассекать по ночным улицам начала после расставания с бывшим мужем Тимати. В своих соцсетях Анастасия называла рев мотора «самым сладким звуком после смеха сына».

Мечта детства

Актер Владимир Яглыч известен не только ролями в сериале «Молодежка» и блокбастере «Экипаж», но и любовью к байкам. В юности на его письменном столе красовались наклейки с мотоциклами. А в 2005 году приятель познакомил актера с байкерами. С тех пор Владимир почти не расстается с «железным конем». В его гараже несколько машин, одна из них — Samurai Chopper за 1 500 000 рублей.

Предан легенде

Экс-участник группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин не раз признавался в любви к байкам. Он поклонник мотоциклов Harley Davidson. Сам владеет и ездит на Harley Davidson Road King, ценой в 3 950 000 рублей.

Артем Валерьянов, мотолюбитель, член Национальной российской мотоциклетной федерации:

— Старый мото дает свободу изменениям. Новый мотоцикл с момента покупки уже идеальный. А старый — как чистый лист. Его можно перебрать, перекрасить, сделать кастомным, уникальным. Из груды ржавого хлама ты создаешь шедевр, в который вложена твоя душа. Это не покупка, а целый процесс созидания.

Занятие для души, которое приносит расслабление и удовольствие, необходимо каждому. И звезды здесь не исключение. Причем многие из них своими любимыми занятиями могут по-настоящему удивить. Шесть необычных хобби российских знаменитостей — в материале «Вечерней Москвы».