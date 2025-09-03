Сколько будет стоить в России новый кроссовер Jetour T1

Старт продаж Jetour T1 запланирован на 16 сентября. Цен пока нет. Ориентировочно Т1 будет дешевле своего "брата", модели Т2, на 250 000 - 300 000 рублей в сопоставимых версиях. Об этом "Российской газете" рассказал директор розничных продаж АГ "Авилон" Илья Петров.

По его словам, всего будет доступно три комплектации: Comfort 1.5Т (170 л.с.) 7DCT, Comfort 2,0Т (245 л.с.) 8АТ, Luxury 2.0Т (245 л.с.) 8АТ.

"Безусловно, Jetour T1 займет свою нишу и переманит часть клиентов у таких брендов, как Haval, Chery и Geely. Однако мы не ожидаем, что новая модель обойдет по продажам T2, который обладает очень удачным и оригинальным дизайном", - отметил Петров.

Напомним, что Jetour T2 предлагается в России по цене от 3 959 000 рублей.

По габаритам Jetour T1 практически повторяет уже продающуюся в РФ модель T2: длина Jetour T1 - 4706 мм, ширина - 1967 мм, размер колесной базы составляет 2810 мм. Высота дорожного просвета - 190 мм, глубина преодолеваемого брода - 600 мм, углы въезда и съезда - 28 градусов.

В движение модель приводят два двигателя на выбор: 1,5-литровый на 186 л.с. и 2-литровый мощностью 261 л.с. Привод может быть как передним, так и полным.

