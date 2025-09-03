Geely Monjaro может стать новой «Волгой»

Одной из моделей возрожденной марки «Волга», если они будут базироваться на автомобилях Geely, может стать китайский кроссовер Monjaro, сообщил «Известиям» автоэксперт Игорь Моржаретто.

© Газета.Ru

«Если допустить, что основной для будущей «Волги» всё же станет какая-то модель Geely, то самая логичная модель для этого — кроссовер Monjaro. Автомобиль очень популярен в нашей стране и по своим характеристикам вполне соответствует статусу и имиджу, который бы лучше всего подошел бренду «Волга», — сказал Моржаретто.

В июне 2022 года вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил в интервью, что в России собираются возобновить производство автомобильных брендов «Волга» и «Победа». При этом Мантуров не уточнил возможные сроки возобновления производства. Отвечая на вопрос о том, будут ли машины этих марок выпускать в Нижнем Новгороде, он сказал, что проект могут реализовать на разных площадках.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил, что возрождение советских автомобильных брендов «Волга» и «Ока» — бессмысленная идея. Эксперт отметил, что основа будущих покупателей — молодые люди, для которых эти названия — пустой звук.

