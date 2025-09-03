В Брянске закрылся завод компании «БН-Моторс»

Завод был открыт два года назад, но за весну и часть лета 2024 года с его конвейера сошло лишь 110 автомобилей. Несмотря на это, грузовики не были востребованы на рынке.

На заводе планировали выпускать машины BAW T7 грузоподъемностью 1,5 тонны и FAW T80 грузоподъемностью 0,9 тонны, предлагая бензиновые и газовые варианты. По первоначальным планам, в этом году предполагалось выпустить 10 тысяч авто, а к 2030 году – 25 тысяч машин ежегодно. При этом самая доступная модель BNM с 98-сильным бензиновым двигателем стоит 2 млн рублей.

Глава «БН-Моторс» и руководитель ассоциации РОАД Алексей Подщеколдин заявил, что «рынок мертвый».

