Шакилу ОНилу пришлось растянуть Chevrolet Corvette, чтобы поместиться в салон

Это изменение позволило спортсмену с комфортом разместиться в салоне. Характеристики остались неизменными – под капотом установлен атмосферный двигатель V8 объемом 5,5 литра мощностью 670 л.с. Этот Corvette способен разогнаться до 100 км/ч за 2,6 секунды и достичь максимальной скорости 314 км/ч.

При доставке авто оба боковых стекла оказались треснутыми, и Шаку пришлось ждать их замены несколько месяцев. Однако баскетболист остался доволен результатом.

Чтобы освободить место в своем гараже, О’Нил решил продать один из своих трех автомобилей: Tesla Cybertruck, Dodge Charger Hellcat и тюнингованный Chevrolet Silverado. Cybertruck был передан баскетболисту Трентону Уотфорду. Два других приобрел 16-летний подросток, расплатившись криптовалютой.

