Продажи «Москвича» обрушились на 42 процента

Спрос на «Москвичи» упал в августе на 42 процента. Столичному заводу удалось реализовать в августе только 1124 автомобиля возрожденной марки. В августе 2024-го, для сравнения, было продано примерно 1,9 тысячи единиц. Результат июля 2025 года — 1268 автомобилей. То есть за месяц продажи «Москвичей» снизились на 13 процентов.

В целом по итогам прошедших восьми месяцев 2025 года «Москвич» смог реализовать 9960 автомобилей. По сравнению с тем же периодом прошлого года спрос просел на четверть — за январь-август 2024-го было продано 13,3 тысячи машин.

В модельный ряд «Москвича» сейчас входят кроссоверы «Москвич 3» и его электрическая версия 3е, лифтбек «Москвич 6» и новинка — семиместный вседорожник «Москвич 8», который вышел на рынок 22 июля 2025 года. В конце августа пресс-служба завода сообщала, что со дня его премьеры физлица приобрели 24 экземпляра.

Стоимость «Москвича 8» стартует с 2 980 000 рублей без учета скидок и акций.

Ранее инсайдеры сообщили, что следующим «Москвичом» может оказаться автомобиль не на базе JAC. В основу «Москвича М70», по их данным, ляжет модель марки MG, ныне принадлежащей китайскому концерну SAIC. Московский завод пока официально такую новинку не анонсировал.