В конце сентября состоится презентация новой модели Belgee

Об этом редакции Quto сообщили представители российского офиса компании. Напомним, что под брендом Belgee одноимённый белорусский автозавод предлагает автомобили Geely. В России марка сейчас представлена двумя моделями: X50 (бывший Coolray) и X70 (бывший Atlas Pro).

© Quto.ru

Логично предположить, что загадочной новинкой окажется переименованный Geely Emgrand: во всяком случае, в соседней Белоруссии этот автомобиль уже некоторое время предлагается покупателям как Belgee S50.

В движение четырёхдверку приводит 1,5-литровый «атмосферник» отдачей 122 силы, с которым могут работать 5-ступенчатая «механика» или 6-диапазонный «автомат». Привод — исключительно передний.

Длина автомобиля составляет 4638 мм, ширина 1822 мм, высота — 1460 мм, размер колёсной базы равен 2650 мм, а дорожный просвет — 122 мм. Сейчас базовый вариант стоит от 1 934 990 ₽.

Кстати, белорусские дилеры Belgee заметно снизили цены. Как стало известно редакции Quto, новые прайс-листы будут действовать до конца этого года