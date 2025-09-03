Почему китайским автобрендам сложно закрепиться в России

Несмотря на активное присутствие китайских брендов на российском рынке, отношение к их продукции остается настороженным. Покупатели по-прежнему сомневаются в надежности и ликвидности таких автомобилей, пишет "Автовзгляд".

© РИА Новости

Начальник управления автокредитования "Инго Банка" Андрей Еременко отметил, что сформировавшийся ранее образ китайских машин как ненадежных до сих пор влияет на восприятие потребителей.

Китайские автопроизводители действительно сделали серьезный рывок вперед, однако полностью развеять сомнения в их качестве пока сложно. Исторический багаж играет важную роль: у российских автомобилистов до сих пор сохраняются ассоциации с ненадежностью, пояснил эксперт.

Среди основных факторов, которые сдерживают спрос, он выделил высокую потерю стоимости на вторичном рынке - до 30-40% за первый год эксплуатации. По словам специалиста, это особенно важно для тех, кто приобретает автомобили в кредит. Кроме того, сервисная сеть ряда брендов в России недостаточно развита, сроки поставки запчастей могут растягиваться до полутора месяцев и более.

Дополнительные сложности создают и конструктивные особенности. По словам Еременко, отдельные узлы и системы - электроника, подвеска, тормоза - не всегда отвечают требованиям российских условий эксплуатации.

Многие автомобили из Китая плохо адаптированы к нашим дорогам, топливу и климату. Но ключевая проблема всё же в имидже. Их до сих пор воспринимают как более дешёвые копии известных моделей, тогда как цены уже сопоставимы с корейскими и японскими машинами, заключил Еременко.