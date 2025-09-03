Кроссовер Tenet T7 теперь продают на маркетплейсе Ozon в большинстве регионов РФ

Всего пара кликов отделяет от покупки нового кроссовера Tenet T7 – автомобиль появился в продаже на Ozon сразу после официального старта продаж в России.

Модель доступна в двух комплектациях: базовой Active и более оснащенной Prime.

Процесс покупки максимально упрощен: в карточке товара указана финальная цена, а наличие авто на витрине подтверждает его готовность к отгрузке. После оформления заказа и оплаты автомобиль доставят прямо к дому покупателя или в любой другой удобный пункт в зоне покрытия.

География доставки охватывает большинство регионов европейской части России, Урала и Сибири, включая Москву, Санкт-Петербург, Татарстан и более 65 других субъектов РФ. Это удобно для жителей малых городов и отдаленных районов, где нет официальных дилеров Tenet.

На каждую покупку распространяется гарантия производителя: 3 года или 100 000 км пробега – в зависимости от того, что наступит раньше. Ozon выступает гарантом сделки: если автомобиль не подойдёт при осмотре, от покупки можно отказаться и получить полный возврат средств.