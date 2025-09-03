Заммэра Москвы предупредил водителей о фальшивых штрафах

Водителям начали приходить липовые штрафы о нарушениях ПДД - письма похожи на официальные, там содержится информация о якобы совершенном нарушении и есть кнопка "оплатить штраф". Если нажать ее, то можно лишиться денег с банковской карты или скачать вирус, который опять же оставит вас без денег.

В связи с этим к столичным автомобилистам обратился заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"В связи с участившимися случаями мошенничества призываем москвичей быть особенно осторожными при получении информации о штрафах. Данные в постановлениях следует всегда проверять через официальные источники", - подчеркнул он. В Московской административной дорожной инспекции напомнили, что официальные постановления об административных правонарушениях не отправляют сразу в почтовый ящик или на электронную почту. "Автовладелец может получить только уведомление о заказном письме, которое направлено по месту регистрации. А на электронную почту может прийти только уведомление о вынесении постановления с ссылкой на портал госуслуг", - объяснили в ведомстве.

В каждом постановлении есть информация об органе, который его вынес, будь то ГИБДД или другое ведомство. Проверить совпадение можно на портале mos.ru и "Госуслуги". Там также можно посмотреть наличие штрафа, введя номер авто или постановления.

Оплатить штраф также можно на портале mos.ru и "Госуслуги", а еще в банковских приложениях. Делать это на сторонних ресурсах лучше очень осторожно. В любом случае сам факт вынесения постановления стоит подтвердить через официальный источник.