Changan превратил Uni в отдельный бренд для России

Российское подразделение компании Changan выделило семейство Uni в отдельную марку. Всего гамма новоявленного бренда включает пять моделей – лифтбек, три кроссовера и примкнувший к ним седан.

О том, что Changan намерен превратить свою линейку Uni в России в отдельный бренд, было объявлено еще осенью 2023 года. Теперь же это разделение наконец произошло: модели семейства «переехали» с российского сайта материнской компании на собственный портал. Судя по всему, продажами автомобилей Uni-марки занимаются те же дилеры, которые представляют интересы, собственно, Changan.

Напомним, изначально семейство Changan Uni состояло из трех оригинальных моделей –это лифтбек Uni-V, кроссоверы Uni-T и Uni-K. Затем в линейку стали переводить другие машины из обширного портфолио производителя. Например, в родном Китае стартовал паркетник Uni-Z (бывший Oshan Z6), а в России и на остальных экспортных рынках появился компактный кросс Uni-S (он же Changan CS55 Plus). Ну а в РФ гамма бренда Uni отныне включает еще и седан Uni-L, то есть дореформенный Changan Lamore. Итого, российская линейка Uni-марки состоит из пяти моделей.

Никаких новшеств автомобилям переход под бренд Uni не принес, даже эмблема у них осталась от основной марки Changan – по крайней мере, пока.

Что же касается моделей непосредственно Changan, то гамма основного бренда сейчас включает девять моделей. Это седаны Alsvin и Eado Plus, кроссоверы CS35 Plus, CS75 Plus и CS95, пикап Hunter Plus, появившийся минувшим летом простенький грузовичок Star Truck. Кроме того, согласно сайту компании, у дилеров еще есть «исходные» паркетник CS55 Plus и четырехдверка Lamore.