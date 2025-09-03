В РФ началась кампания по отзыву Honda из-за подушек безопасности Takata

Официальный дистрибьютор Honda в России "Мотор-Плейс" сообщил о старте сервисной кампании по замене подушек безопасности Takata. Решение принято после выявленных инцидентов при эксплуатации транспортных средств с эйрбегами этой фирмы в разных регионах мира.

В рамках программы владельцам автомобилей Honda, подпадающих под действие сервисных бюллетеней, бесплатно заменят газогенераторы подушек безопасности. Все работы будут проводиться в официальных дилерских центрах.

Россияне часто игнорируют отзывные кампании, поэтому в "Мотор-Плейс" решили стимулировать автовладельцев Honda акцией: при посещении сервисного центра для замены подушек безопасности клиент получит подарок - один литр оригинального моторного масла Honda (0W-20 или 5W-30 на выбор).

В компании подчеркнули, что замена подушек безопасности Takata является важной мерой, напрямую связанной с безопасностью водителей и пассажиров, и призвали автовладельцев не откладывать визит в сервис.

Одна из последних кампаний, связанных с автомобилями с подушками "Таката", была объявлена в начале лета 2025 года во Франции: проверке подлежат 2,5 млн машин различных марок.