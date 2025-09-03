МВД начинает тестировать «Соболь NN» как замену «Буханке»

Как стало известно редакции Quto, в течение месяца машине предстоит работать за Полярным кругом, так как экипажам патрульно-постовой службы предстоит оценить, насколько этот автомобиль готов выносить суровый климат, низкие температуры и сложные дорожные условия заполярных территорий.

© Quto.ru

Известно, что спецверсия «Соболя NN» для патрульной работы оборудована средствами связи, громкоговорящей установкой, а также пятью наружными и тремя внутренними камерами.

Что касается кузова, то здесь есть зона для оформления документов, отсек для изоляции задержанных, плюс шкаф для защитной экипировки, где уложены бронежилеты, шлемы и другие средства защиты.

Добавим, что ППС традиционно использует автомобили марки УАЗ, но «Буханка» откровенно устарела, а «Патриот» недостаточно удобен. Так что «Соболь NN» вполне может пригодиться МВД.

Между тем, в гамме «Газели NN» появился фургон для крупногабаритных грузов. Новинка, как стало известно редакции Quto, отличается увеличенной высотой крыши.