В Испании появился новый дорожный знак

Власти Испании начали устанавливать на скоростных магистралях новый дорожный знак. Он предупреждает водителей о том, что на трассе работает радар, отслеживающий дистанцию между автомобилями. Если водители не соблюдают установленные нормы, им грозит штраф в 200 евро и лишение 4 баллов (в Испании при выдаче прав начисляется 8-12 баллов, за безупречное вождение их количество увеличивается, за нарушение баллы списываются, как только их число достигает 0, удостоверение изымается).

© Российская Газета

Согласно принятым правилам, минимальная безопасная дистанция между транспортными средствами на автомагистралях и дорогах с двусторонним движением составляет 70 метров. Теперь это отслеживает автоматика. В обновленном каталоге дорожных знаков соответствующий знак идет под номером S991f. Как отмечает газета La Razon, он сбивает с толку водителей больше всех остальных знаков.

Автомобилисты возмущаются и спрашивают, как можно точно рассчитать дистанцию в плотном потоке машин. В Главном управлении дорожного движения в ответ лишь говорят, что новый знак устанавливается в районах, где исторически зафиксирован самый высокий уровень аварий. А использование радара, который работает аналогично камерам контроля скорости, позволит снизить число аварий.

Кстати, в случае ДТП несоблюдение дистанции может привести к увеличению штрафа до 500 евро и потере 6 водительских баллов.