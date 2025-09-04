Как стало известно редакции Quto, с целью повышения уровня безопасности водителей компания Honda проводит бесплатную замену газогенераторов подушек безопасности на всех автомобилях, которые подпадают под действие сервисных бюллетеней.

Все работы выполняются бесплатно, а в знак благодарности каждый клиент бесплатно получит один литр оригинального моторного масла HND (0W-20 или 5W-30 на выбор).

Проверить свой автомобиль на необходимость замены подушек, а также найти ближайшего дилера можно на официальном сайте российского офиса Honda.

Россиянам напоминают, что замена подушек безопасности Takata — это отнюдь не формальность, а важная мера для защиты жизни и здоровья водителя и пассажиров.

В США, где возникла аналогичная проблема, отзывали автомобили 2001-2016 годов: - Accord 2001–2012, - Accord Crosstour 2010–2011, - Civic 2001–2011, - Crosstour 2012–2015, - CR-V 2002–2011, - CR-Z 2011–2015, - Element 2003–2011, - FCX Clarity 2010–2014, - Fit 2007–2011, - Insight 2010–2014, - Odyssey 2002–2004, - Pilot 2003–2015, - Ridgeline 2006–2014.

