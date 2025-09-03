Эксперименты с платными парковочными зонами продолжаются в России

В Санкт-Петербурге тарифы платных парковочных зон, обозначенных синей разметкой, станут зависеть от загруженности улицы – чем трафик больше, чем парковка дороже, сообщает ИА DEITA.RU.

Речь о центральной части города – Адмиралтейском, Центральном, Петроградском и Василеостровском районах. На них выделят три зоны: слабо загруженные, где придорожные парковочные полосы заняты менее чем на 50%, со средней загрузкой (от 50 до 70 процентов), высокой загрузкой (от 70 до 85 процентов) и загруженные на пределе. Соответственно, этим улицам присвоят коэффициенты от К1 до К4. Для легковых машин плата составит от 100 до 360 рублей в час. Методика расчёта была утверждена Смольным 25 августа. Сейчас специалисты исследуют, собственно, загруженность улиц.

Период бесплатной парковки в платных зонах пока менять не будут – сохранён диапазон от 20:00 до 08:00.

Подобный опыт уже применяется в Москве, там тарифы на платные парковочные пространства увеличиваются по мере приближения к Кремлю. В Петербурге, скорее всего, такого чёткого зонирования не будут, загруженные улицы в культурной столице чередуются с более свободными кварталами.

Депутат Заксобрания Петербурга Алексей Цивилев связывает необходимость дифференцированного тарифа с тем, что доходы граждан выросли:

«Когда вводилась плата за парковку, основной задачей была разгрузка центра города от избыточного трафика. Чтобы те, кто приезжает работать и оставляет машину с утра до вечера, не перегружали улицы в исторической части. Но за четыре года экономическая ситуация сильно изменилась. Городской бюджет увеличился почти вдвое. Выросли и доходы людей, они могут себе позволить пять дней в неделю с утра до вечера оставлять машину на узеньких улочках около Невского проспекта. Некоторые участки загружены на сто процентов. Изначально поставленная задача уже не решается», - цитирует депутата «Парламентская газета».

Вероятно, что вслед за Петербургом идею повышающих коэффициентов для платных парковок в зависимости от загруженности дорог введут и другие города. Например, платные парковки продолжают внедрять во Владивостоке.