На российском рынке появился Hyundai ix35 от 2,8 млн рублей

На российском рынке появился кроссовер Hyundai ix35 по цене от 2,8 млн рублей

Популярный у россиян кроссовер Hyundai ix35 теперь доступен в России в совсем другом обличье. Это версия с китайского рынка, на одном из классифайдов ее цена начинается от 2 800 000 рублей.

На данный момент в продаже есть только один автомобиль, выставленный на продажу мультибрендовым дилером в Екатеринбурге. Это Hyundai ix35 в богатой комплектации GLS Leading, которая включает в себя цифровую приборную панель, крупный 10,4-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы, отделку салона экокожей, датчики давления в шинах, климат-контроль, круиз-контроль, камеру заднего вида с парктрониками, мультируль, люк в крыше, бесключевой доступ и кнопочный запуск двигателя, а также 18-дюймовые литые диски.

Hyundai ix35 оснащен бензиновым турбомотором T-GDI на 140 лошадиных сил объемом 1,4 литра, который работает в паре с 7-ступенчатым роботом. Привод передний.

