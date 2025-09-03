Новый кроссовер Kia Sportage доступен в России от 2,3 млн рублей

Новый кроссовер Kia Sportage доступен в России по цене от 2,3 млн рублей

Кроссовер Kia Sportage, который пользуется популярностью у россиян, продолжают поставлять в Россию по альтернативным каналам. Сейчас в продаже есть несколько сотен таких кроссоверов из параллельного импорта, цены стартуют от 2 320 000 рублей.

За столько можно приобрести новый Kia Sportage во Владивостоке. Согласно информации из объявления на одном из сайтов, авто будет сразу зарегистрировано на покупателя, что позволяет избежать коммерческого утилизационного сбора.

В базовой комплектации Sportage располагает 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 200 л.с., 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод передний. У авто светлый тканевый салон цвета слоновой кости, кожаный руль, цифровая панель приборов и мультимедийный экран, климат-контроль, электрорегулировка передних сидений, а также бесключевой доступ с кнопкой запуска.

Существует и более мощная версия – с 2,0-литровым бензиновым мотором на 236 л.с., который можно заказать за 2 480 000 рублей. В Иркутске можно заказать полноприводный Sportage за 2 760 000 рублей, который имеет 2,0-литровый двигатель на 150 л.с. и 6-ступенчатую коробку.

Также в Владивостоке доступна версия с 1,6-литровым турбомотором мощностью 180 л.с. и полным приводом за 2 800 000 рублей. Для сравнения, аналогичный переднеприводный кроссовер в Уфе стоит 3 299 000 рублей.