Возврат глобальных автобрендов в РФ маловероятен

Возвращение глобальных автомобильных брендов на российский рынок в перспективе года маловероятно, сообщил ТАСС директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

© РИА Новости

«Я считаю, что в перспективе года возвращение глобальных брендов маловероятно. В числе первых желающих вернуться - корейские бренды Hyundai и Kia. Hyundai сохранила свою дилерскую сеть и продолжает поставки через бренд Solaris. Этот пример, на мой взгляд, может развиваться в формат партнерства между крупным западным концерном и российской компанией», - сказал он.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее были названы 10 самых дешевых автомобилей в России.