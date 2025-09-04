Volkswagen объявил о смене стратегии именования: в будущем электромобили семейства ID будут получать названия от знаковых моделей марки с ДВС. Первой новинкой станет ID. Polo, серийный вариант концепта ID. 2all, премьера которого состоится в 2026 году.

Гендиректор бренда Volkswagen Томас Шэфер пояснил, что известные названия, такие как Polo, Golf или Passat, прочно ассоциируются у покупателей с качеством и узнаваемым дизайном.

"Мы переносим наши проверенные временем имена в будущее. ID. Polo - лишь начало", - отметил он.

В юбилейный для Polo год - модель отметит 50-летие - электрическая версия сохранит традиции: компактный формат, доступность и высокий уровень безопасности.

В 2026 году будет представлен концепт "заряженного" ID. Polo - ID. GTI.

Кроме того, Volkswagen готовит электрический компактный кроссовер ID. Cross, который станет аналогом T-Cross и выйдет на рынок в конце 2026 года. Его предвестник - концепт ID. Cross - будет представлен 7 сентября накануне автосалона IAA Mobility в Мюнхене.

Компания отмечает, что новые модели станут доступнее для покупателей: особое внимание уделено материалам салона, сочетанию цифровых и физических элементов управления и интуитивной эргономике.

Семейство ID существует с 2018 года, когда дебютировал ID.3. Сегодня линейка включает также ID.4, ID.5, ID. Buzz и флагманский ID.7. Новый этап развития бренда предполагает не только расширение модельного ряда, но и укрепление связи с традиционными ценностями Volkswagen.