Беспилотный трамвай в Москве за первый день работы перевез 350 пассажиров
За первый день работы беспилотный трамвай выполнил восемь рейсов и перевез 350 пассажиров, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«Вчера первый в России полностью беспилотный трамвай начал регулярное движение с пассажирами. Инновационный транспорт на основе модели трамвая «Львенок-Москва» курсирует по маршруту №10 от ул. Кулакова до станции метро «Щукинская» и обратно в полностью беспилотном режиме. Он ежедневно выходит на маршрут и выполняет установленное расписание с пассажирами. <…> За первый день беспилотный трамвай выполнил восемь рейсов и перевез 350 пассажиров. Сегодня с утра он также вышел на маршрут», – говорится в сообщении.
Как отмечается, за время серьезных и многочисленных испытаний трамвай проехал более 8 тыс. км без единого нарушения правил дорожного движения.
Инновационный транспорт оборудован лидарами, радарами и камерами. Они обеспечивают обзор на 360 градусов, «видят» объекты на расстоянии 200 м и работают в любую погоду. Трамвай самостоятельно делает остановки, открывает и закрывает двери, четко следует сигналам светофоров, пропускает пешеходов, самостоятельно определяет, как проехать перекрестки, переключает стрелки и точно придерживается графика.
Для пассажиров отличий от поездок в обычном трамвае с водителем нет, они такие же безопасные, подчеркнули в Дептрансе. В салоне находится сотрудник трамвайного управления московского метро для дополнительного контроля за движением. Наличие сотрудника на текущем этапе – пока действующее требование федерального законодательства РФ.
Также в столице начали работу два беспилотных трамвая – испытательные лаборатории. Они тоже созданы на базе модели «Львенок-Москва», которые выпускает российский производитель «ПК Транспортные системы». В них тестируют новые версии программного обеспечения и обучают искусственный интеллект для масштабирования беспилотного транспорта в Москве.
«До конца 2025 года мы оснастим беспилотными технологиями еще три трамвая. После завершения всех испытаний и по мере необходимости они смогут выполнять регулярные рейсы с пассажирами также по маршруту №10. В соответствии со стратегией развития столичного транспорта, которую утвердил мэр Москвы Сергей Собянин, к 2030 году беспилотными технологиями планируем оснастить примерно две трети столичного парка, включая все 10 маршрутов Краснопресненского трамвайного депо. Надежность и точность выполнения расписания движения станут еще выше», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.