Беспилотный трамвай в Москве за первый день работы перевез 350 пассажиров

За первый день работы беспилотный трамвай выполнил восемь рейсов и перевез 350 пассажиров, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Вчера первый в России полностью беспилотный трамвай начал регулярное движение с пассажирами. Инновационный транспорт на основе модели трамвая «Львенок-Москва» курсирует по маршруту №10 от ул. Кулакова до станции метро «Щукинская» и обратно‎ в полностью беспилотном режиме. Он ежедневно выходит на маршрут и выполняет установленное расписание с пассажирами. <…> За первый день беспилотный трамвай выполнил восемь рейсов и перевез 350 пассажиров. Сегодня с утра он также вышел на маршрут», – говорится в сообщении.

Как отмечается, за время серьезных и многочисленных испытаний трамвай проехал более 8 тыс. км без единого нарушения правил дорожного движения.

Инновационный транспорт оборудован лидарами, радарами и камерами. Они обеспечивают обзор на 360 градусов, «видят» объекты на расстоянии 200 м и работают в любую погоду. Трамвай самостоятельно делает остановки, открывает и закрывает двери, четко следует сигналам светофоров, пропускает пешеходов, самостоятельно определяет, как проехать перекрестки, переключает стрелки и точно придерживается графика.

Для пассажиров отличий от поездок в обычном трамвае с водителем нет, они такие же безопасные, подчеркнули в Дептрансе. В салоне находится сотрудник трамвайного управления московского метро для дополнительного контроля за движением. Наличие сотрудника на текущем этапе – пока действующее требование федерального законодательства РФ.

Также в столице начали работу два беспилотных трамвая – испытательные лаборатории. Они тоже созданы на базе модели «Львенок-Москва», которые выпускает российский производитель «ПК Транспортные системы». В них тестируют новые версии программного обеспечения и обучают искусственный интеллект для масштабирования беспилотного транспорта в Москве.