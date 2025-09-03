Mini и Deus Ex Machina показали два крутых концепта

Mini решила немного поэкспериментировать со своей линейкой John Cooper Works и в сотрудничестве с лайфстайл-брендом Deus Ex Machina создала два уникальных хэтчбека.

© Carakoom

Их назвали Machina и Skeg — оба отсылают к гоночному наследию Mini с помощью массивного обвеса, индивидуального интерьера и яркой графики. Один работает на бензине, другой — на электричестве, но оба выглядят одинаково эффектно.

В основу легли новейшие версии JCW и JCW Electric, переработанные с учётом кастомных решений и ручной отделки. Machina вдохновлена гоночными трассами, а Skeg — атмосферой серфинга и непринуждённого пляжного стиля.

Их объединяют броские графические элементы на крыше, логотипы Deus и асимметричная виниловая обклейка, благодаря которым машины невозможно не заметить.

Machina получила красно-бело-чёрную ливрею. Среди доработок: расширенные крылья, фары в ретро-стиле на капоте, оригинальная решётка радиатора, антикрыло в духе Can-Am и увеличенный диффузор.

Фары заменили на светодиодные полосы, что позволило освободить место для дополнительных воздухозаборников.

В интерьере — гоночные ковши с пятиточечными ремнями, спортивный руль, алюминиевые накладки на полу и каркас безопасности. Кроме того, здесь появился гидравлический ручник и набор тумблеров на центральной консоли, которые куда удобнее меню сенсорного экрана.

Электрический Skeg сделан в совершенно другом стиле — не агрессивном, а прибрежно-расслабленном. Его серебристо-чёрно-жёлтая графика сочетается с панелями из сырого стеклопластика, напоминающими доски для сёрфинга.

Закрытая решётка радиатора подсвечивается и имеет семь круглых вырезов внизу, придающих машине игривость. Кузов тут ещё более радикальный, чем у Machina: огромные полупрозрачные расширители крыльев из стеклопластика снизили вес на 15%.

Дополняют образ гоночные колёса, ярко-жёлтый диффузор и огромный «Flex Tip Surf Spoiler» на крыше.

Внутри — панели из того же полупрозрачного материала, спортивные сиденья с неопреновой обивкой, текстильные ремни вместо дверных ручек и даже серфборд, закреплённый на крыше жёлтыми стяжками, которые видно снаружи. Дополнительно дизайнеры Mini придумали стеклопластиковые лотки для гидрокостюмов.

Несмотря на внешний радикализм, обе машины сохранили стандартную технику JCW. У Machina под капотом 2,0-литровая турбочетвёрка мощностью 231 л.с. (170 кВт) и 380 Н·м крутящего момента. Электрический Skeg развивает 258 л.с. (190 кВт) и 350 Н·м.

Оба хэтчбека построены на стандартном шасси John Cooper Works без дополнительных доработок — вся «экстремальность» ограничилась дизайном.

В серийное производство эти уникальные машины не пойдут, но вместе с ними Mini и Deus Ex Machina запустят коллекцию одежды. Она дебютирует 8 сентября на выставке IAA Mobility в Мюнхене и, в отличие от автомобилей, будет доступна для покупки через сеть Deus Ex Machina.