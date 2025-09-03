Кто будет покупать "китайские УАЗы" BAW 212

Продажи китайского бренда BAW в России в первый год останутся ограниченными из-за высокой ключевой ставки, отсутствия субсидируемых программ кредитования и трейд-ин, а также слаборазвитой дилерской сети. Такое мнение агентству "Автостат" высказал сооснователь LikeAvto Никита Шелехов.

© Российская Газета

По его прогнозу, в первый год вряд ли удастся реализовать более тысячи автомобилей. Скорее всего, объем составит 500-750 машин. При этом около 60% продаж придётся на рамный внедорожник BAW 212, ещё 40% - на минивэн MPV. Однако, если корпоративные клиенты проявят интерес к MPV, соотношение может измениться в пользу минивэна.

Сейчас обе модели доступны в России под заказ с таможенным оформлением на физическое лицо. Стоимость BAW 212 стартует от 2,945 млн рублей, MPV предлагается от 2,495 млн рублей.

По словам эксперта, ценовое предложение выглядит привлекательным: в соответствующих сегментах практически нет прямых конкурентов с сопоставимыми характеристиками и стоимостью.

В Китае BAW 212 конкурирует с Tank 300, но в России его ценовая позиция заметно выгоднее. Среди альтернатив можно выделить BAIC BJ40 и Jetour T2, однако преимущество BAW 212 в рамной конструкции, полном приводе с блокировками, "зимнем" пакете опций и возможностях заводских внедорожных доработок.

У минивэна MPV, как отметил Шелехов, в России прямых конкурентов нет. Модель может заинтересовать многодетные семьи, корпоративные автопарки, сервисы аренды и туристические компании, где важны вместимость, простота эксплуатации и доступная стоимость владения.