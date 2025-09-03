Как будет выглядеть Porsche Cayenne Coupe следующего поколения

На днях фотошпионами был замечен новый кроссовер Cayenne Coupe практически без камуфляжа, что позволяет нам рассмотреть все основные особенности его внешнего вида.

© Колеса.ру

Паркетник Porsche Cayenne выпускается с 2002 года, при этом купеобразная версия появилась лишь в 2019 году на базе третьего поколения модели. Весной 2023 года обе версии немецкого кроссовера получили рестайлинг, а сейчас Porsche готовит полностью новый Cayenne. Ранее мы сделали рендеры обычного кроссовера, теперь же у нас есть возможность увидеть отличия купеобразной модификации.

Спереди новинка очень похожа на электрический Macan, однако старший паркетник, к счастью для многих, не получит «двухэтажную» переднюю оптику: здесь обычные блоки фар с четырьмя штрихами ходовых огней, похожие на модель Taycan. Единственным заметным отличием от нового обычного Cayenne является дизайн переднего бампера (это может быть объяснимо разными исполнениями конкретной модели). Как и у последнего, здесь безрамочные окна боковых дверей (аналогично электрическому Макану), традиционные дверные ручки и ломаная линия накладок на нижние части дверей. Сзади уже традиционная для Porsche «монобровь» фонарей, при этом их дизайн немного изменится за счёт более сложной формы их боковых частей. В отличие от нынешнего Cayenne Coupe, у новой модели отсутствует спойлер в верхней части крышки багажника, а крыша станет ещё более покатой, напоминающей лифтбек Panamera. Наконец, кроссовер изображён с колёсными дисками нового дизайна.

Как и обычный будущий Cayenne, новый Cayenne Coupe будет построен на платформе PPE (Premium Platform Electric) с 800-вольтовой архитектурой, которую использует и новый Macan. Ожидается, что самая мощная модификация модели получит электрическую установку мощностью порядка 1000 л.с., а запас хода на одной зарядке может превысить 600 км по циклу WLTP. Для сравнения, топовая модификация нынешнего Cayenne с приставкой Turbo E-Hybrid располагает 739 л.с. и 950 Нм крутящего момента.

Премьера обеих версий нового электрического Cayenne может состояться до конца этого года. При этом производство традиционных кроссоверов с двигателями внутреннего сгорания будет продолжено как минимум до 2030 года. Между тем, в прошлом месяце мы рассказывали об истории создания и успеха Porsche Cayenne.