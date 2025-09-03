Общая протяженность российских дорог превысила 4,4 миллиона км

На март 2024 года общая длина всех автомобильных дорог в России достигла впечатляющей цифры в 4 402 777,5 километра.

Для сравнения, в первом по алфавиту субъекте страны — Республике Адыгея — общая протяжённость автомобильных дорог составляет 6,3 тысячи километров, а в замыкающем этот список Ямало-Ненецком автономном округе — немногим меньше, а именно — 5,7 тысячи километров.

Отдельное внимание уделяется дорогам федерального значения. По информации Министерства транспорта РФ, их общая протяжённость составляет более 66,4 тысячи километров. Большая часть этой сети, а именно 61,4 тысячи километров, находится под управлением Федерального дорожного агентства (Росавтодор). Оставшиеся 5 тысяч километров находятся в доверительном управлении государственной компании «Автодор».