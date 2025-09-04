В РФ выставили на продажу ГАЗ-21 с пробегом 1000 км

В РФ выставили на продажу Волгу ГАЗ-21 1966 года с пробегом 1 000 км за ₽7 млн

© За рулем

В Нижнем Новгороде на продажу выставили культовый советский автомобиль ГАЗ-21 Волга 1966 года выпуска в золотом цвете. Пробег составляет 1 000 км.

По словам продавца, автомобиль после восстановления, находится в отличном состоянии, установлен новый двигатель, есть кондиционер. В ПТС указан один владелец.

Автомобиль оснащен 2.5-литровым бензиновым мотором мощностью 75 л.с. и механической коробкой передач. Стоимость раритета – 7 млн рублей.