Wey 07 подешевел сразу на несколько сотен тысяч рублей

Автопроизводитель, являющийся дочерним премиальным брендом компании GWM, объявил о снижении цен на гибридный кроссовер Wey 07. Модель подешевела на сумму от 150 тысяч до 400 тысяч рублей в зависимости от года выпуска.

© Quto.ru

Так, автомобили прошлого года выпуска стали дешевле на 300 тысяч, а модели текущего года — на 150 тысяч рублей. Таким образом, обновлённые розничные цены составили 6 599 000 рублей для машин 2024 года и 6 899 000 рублей для машин 2025 года.

Кроме этого, бренд увеличил размер прямой скидки на автомобили 2024 года выпуска на 100 тысяч, и теперь она составляет 300 тысяч рублей. С учётом этого предложения фактические затраты на покупку прошлогоднего кроссовера сокращаются сразу на 400 тысяч рублей.

Окончательная цена на комплектацию Premium 2024 года с учётом прямой выгоды составляет 6 299 000 рублей. На автомобили 2025 года прямая выгода не распространяется, и их цена остается на уровне 6 899 000 рублей, сообщают «Автоновости дня».

Кроссовер Wey 07 оснащается гибридной силовой установкой параллельного типа, которая состоит из полуторалитрового бензинового турбомотора и двух электродвигателей, совокупная отдача которых составляет 517 лошадиных сил и 930 Ньютон-метров крутящего момента. Двигатель внутреннего сгорания не только питает генератор, но и непосредственно приводит в движение передние колёса, что позволяет автомобилю разгоняться до 100 километров в час за 4,9 секунды.

С бензиновым мотором в паре работает двухступенчатая трансмиссия. Энергию запасает литий-ионная батарея с водяным охлаждением. Благодаря гибридной системе, расход топлива сокращается с 6,3 литра до 0,7 литра на 100 километров пути. С полным баком и полностью заряженным аккумулятором запас хода автомобиля (по циклу NEDC ) достигает 1 140 километров.