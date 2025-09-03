Россияне больше доверяют «автоматам», чем «роботам»

Эксперт Авито объяснил, почему россияне любят «автоматы», а не «роботы». Как сообщили редакции Quto аналитики Авито Авто, по структуре предложения на этой платформе наиболее распространенным вариантом среди автоматических трансмиссий сейчас являются роботизированные коробки переключения передач. Это произошло потому, что они часто применяются китайскими производителями — в 2025 году они составляют почти половину от всех новых автомобилей (48,4%).

© Quto.ru

«Однако АКП всё еще пользуются большим доверием у потребителя: спрос на такие машины на 75% выше, чем на модели с РКП. Это объясняется в первую очередь тем, что „автомат“ существует на рынке дольше, чем роботы и вариаторы», — прокомментировал Артем Хомутинников, руководитель продаж направления «Новые авто» Авито.

Впрочем, по мнению эксперта, при выборе автомобиля важно учитывать не только разновидность установленной трансмиссии, но также множество других параметров — от мощности двигателя до комплектации и дополнительных опций. Все они будут оказывать комплексное влияние на пользовательский опыт.

Между тем, ранее были названы самые бесполезные опции: так, некоторыми функциями водители практически не пользуются во время эксплуатации своих автомобилей.