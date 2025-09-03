Автомобили УАЗ будут оснащать новой российской АБС

Ульяновский автозавод начал ставить на автомобили российскую ABS. Как отмечает пресс-служба российского автопроизводителя, комплекс настраивался специально под ульяновские автомобили. На протяжении целого года машины тестировали на сухом асфальте, мокрый базальте, льду, снегу и других видах покрытий, чтобы гарантировать максимальную эффективность торможения.

© Quto.ru

Важно, что при возникновении раздельного трения, когда коэффициенты сцепления правых и левых колес различаются, антиблокировочная система не позволит одновременно «растормозить» колёса по обеим сторонам автомобиля, а сработает максимально корректно.

Также уточним, что ФГУП «НАМИ» перезапустило производство автокомпонентов на бывшем заводе «Роберт Бош Самара» этой весной. Этот перезапуск позволил внедрить электронику российского производство на внедорожники марки УАЗ (последние 3 года применялась китайская ABS).

Ранее УАЗ раскрыл сроки появления дизельного «Патриота»: разработка экономичной версии флагманского внедорожника находится на финальной стадии.