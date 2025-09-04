Представлен электромод на базе Rolls-Royce Corniche

Молодая британская компания Halcyon Cars из Гилфорда (графство Суррей) представила свою дебютную модель — роскошный электромод Highland Heather, сделанный на базе классического кабриолета Rolls-Royce Corniche. Оригинальный 6,75-литровый V8 уступил место большой батарее и мощному электромотору, новая подвеска оснащена адаптивными амортизаторами, кузов тщательно отреставрирован, а салон получил полностью новую отделку и современное оборудование.

© Колеса.ру

Несмотря на глобальное замедление спроса на электромобили, в лакшери-сегменте авторынка сохраняется спрос на электрифицированную классику — заказчики таких машин полагают, что новая экологически чистая силовая установка подарим им вечную, по сути, жизнь, причём это будет активная жизнь, с поездками и развлечениями, а не стояние в гараже до второго пришествия. В Великобритании есть уже немало специалистов по изготовлению штучных электрических конверсий на базе классических автомобилей — например, компании Lunaz и Electrogenic, а теперь в этом же жанре работает и Halcyon Cars.

Компанию Halcyon Cars основали в 2023 году три британских инженера — Мэтью Пирсон (генеральный директор), Чарли Меткалф (операционный директор) и Уилл Бердетт (технический директор).

Они же владеют компанией Evice Technologies, которая разрабатывает силовые установки для электромодов, причём она их делает не только для Halcyon Cars, но и для OEM-рынка, то есть силовые установки Evice могут покупать другие компании.

Дебютной моделью Halcyon Cars стал электромод Highland Heather (название означает горный шотландский вереск) на базе классического кабриолета Rolls-Royce Corniche поздних лет выпуска — год производства донора в пресс-релизе не указан, но ряд признаков указывает на то, что это относительно поздний экземпляр, выпущенный после 1986 года. Исходный кузов был полностью разобран, отреставрирован и усилен, на его базе построен, по сути, новый автомобиль, даже изготовленные вручную металлические бамперы и вся фурнитура новые. Нанесённый на кузов вручную цвет Purple Moorland прямо ассоциируется с цветущим вереском.

6,75-литровый атмосферный V8, выдававший порядка 200 л.с. (в прошлом веке компания Rolls-Royce не раскрывала мощность своих моторов), из-под капота удалён вместе с пристыкованной к нему медлительной гидромеханической АКП. Место под капотом заняла 800-вольтовая тяговая батарея, блоки которой размещены таким образом, чтобы напоминать V-образный бензиновый мотор — это нужно не только для эстетики, но и для сохранения оригинальной развесовки (53/47 в пользу передней оси). Часть батарейных блоков заняла также место бензобака, а единственный тяговый электромотор установлен на задней оси, его пиковая мощность — 500 л.с. В зависимости от выбранной ёмкости батареи запас хода на одной зарядке составляет 400 либо 480 км. Максимальная мощность зарядки батареи — 230 кВт, она позволяет пополнить заряд с 10% до 80% за 40 минут.

Вместо стоковой подвески установлена новая, более лёгкая, с адаптивными амортизаторами, для которых предусмотрены три режима работы: Drive (стандартный сбалансированный), Spirited (динамичный с увеличенной жёсткостью) и Touring (максимально плавный ход). В режиме Spirited вдобавок силовая установка быстрее реагирует на педаль акселератора. Тормоза, разумеется, тоже новые, намного более эффективные, чем у исходного автомобиля. Снаряженная масса электромода — около 2,2 т, примерно столько же весил донорский кабриолет.

Салон Highland Heather сохранил винтажный шик исходного Rolls-Royce Corniche и даже в чём-то его приумножил: новые фрезерованные металлические выключатели выглядят изящнее стоковых пластиковых. В отделке широко используется гравировка по металлу, есть даже выгравированная карта с горной дорогой Corniche на Лазурном берегу Франции, в честь которой, собственно, и был назван исходный Rolls-Royce. Кожаная отделка и деревянный шпон, разумеется, тоже новые. На передней панели сохранились стрелочные циферблаты, а вот массивный центральный тоннель донорского автомобиля был сильно уменьшен в размерах и разделён на две части. В той части, что примыкает к передней панели, разместился мультимедийный сенсорный экран, заключённый в металлическую рамку, из-за которой он напоминает старый ламповый телевизор. Мультимедийная система поддерживает смартфонные интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto. Климатическая установка и аудиосистема тоже полностью новые.

Halcyon Cars планирует построить только 60 электромодов на базе Rolls-Royce Corniche, причём заказать можно не только кабриолет, но и купе. Изготовление одной машины занимает 12 месяцев, только на реставрацию донорского кузова требуется более 2000 часов. Цена — от 420 000 фунтов стерлингов без учёта налогов и стоимости донорского автомобиля. По желанию заказчика Halcyon Cars сама найдёт для конверсии подходящий донорский автомобиль — по данным журнала Autocar, он обойдётся примерно в 50 000 фунтов стерлингов. Первые клиентские экземпляры электромода будут изготовлены и отгружены в четвёртом квартале 2026 года.