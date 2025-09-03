LG Energy Solution поставит батареи для Mercedes-Benz

Южнокорейская компания LG Energy Solution сообщила о заключении новых контрактов на поставку аккумуляторов для электромобилей концерна Mercedes-Benz.

Согласно документам, опубликованным в среду, LG обеспечит немецкого автопроизводителя батареями общей ёмкостью 32 гигаватт-часа до конца 2035 года. Кроме того, в отдельной сделке с дочерней структурой Mercedes-Benz предусмотрена поставка ещё 75 гигаватт-часов аккумуляторов до 2037 года. Стоимость соглашений стороны не раскрывают.

Это не первые заказы немецкого автопроизводителя у LG Energy Solution. Осенью 2024 года компания уже объявляла о контракте на поставку 50,5 гигаватт-часов батарей. Таким образом, сотрудничество двух компаний постепенно расширяется, что отражает общий тренд в автомобильной промышленности, активно переходящей на электрификацию.