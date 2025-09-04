Две Lada прошли в британский рейтинг самых долгоживущих авто в истории

Британское издание Autocar составило список моделей, которые выпускались наиболее продолжительное время без серьезных изменений конструкции. Рейтинг "долгожителей" возглавил Volkswagen Beetle, выпускавшийся 65 лет.

В пятёрку лидеров попала и классическая "Нива", которая сейчас выпускается и продается как Lada Niva Legend. Конвейерная история внедорожника началась в 1977 году. Автомобиль мгновенно стал мировым хитом и активно экспортировался, включая страны Европы.

Второй моделью Lada в списке Autocar стал ВАЗ-2105. Автомобиль находился в производстве 32 года и занял 20-ю позицию рейтинга. Модель стала развитием первого вазовского седана ВАЗ-2101 и также поставлялась на экспорт, в том числе в Великобританию и Канаду. Если объединить общий выпуск "классических" Lada и прародителя их платформы Fiat 124, то суммарный тираж составит примерно 20 млн автомобилей - второй результат в истории мирового автопрома.

Помимо Beetle, в первую тройку вошли Volkswagen Type 2 (64 года) и Morgan 4/4 (64 года).