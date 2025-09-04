Дилеру грозят штрафы за продажу Lada Granta с пробегом под видом новой

Орджоникидзевский районный суд Перми удовлетворил иск местной жительницы к автосалону ООО "АЦ Гагарина" о возврате денежных средств за автомобиль Lada Granta, проданный под видом нового, передает "КП".

В апреле 2024 года женщина приобрела у дилера автомобиль за 1 миллион 744 тысячи рублей. Позднее выяснилось, что машина уже находилась в эксплуатации и истец не является не первым ее владельцем.

Суд установил, что при заключении договора покупательнице не была предоставлена полная и достоверная информация о состоянии транспортного средства. Ответчик не доказал, что уведомил истицу о факте предыдущего использования автомобиля.

По решению суда с автосалона взыскано более 2 миллионов 600 тысяч рублей, включая: 1 миллион 714 тысяч рублей - стоимость автомобиля; 500 тысяч рублей - неустойку за просрочку возврата денежных средств; 15 тысяч рублей - компенсацию морального вреда; 200 тысяч рублей - штраф в пользу истицы; 200 тысяч рублей - штраф в пользу регионального отделения организации "Общественный контроль Пермского края".

Решение суда пока не вступило в законную силу.