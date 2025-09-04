Suzuki представила кроссовер Victoris - аналог Grand Vitara: авто сняли на фото

Компания Maruti Suzuki представила новый кроссовер Victoris, который станет самой технологически оснащенной и дорогой моделью бренда на индийском рынке. Несмотря на схожие габариты с Suzuki Grand Vitara, Victoris получил оригинальный дизайн и премиальное оснащение.

Модель построена на платформе Heartect и имеет длину 4360 мм, ширину 1795 мм, высоту 1655 мм. Размер колесной базы - 2600 мм.

По сравнению с Grand Vitara, кроссовер на 15 миллиметров выше и на 10 миллиметров шире.

Такое дублирование моделей обусловлено стремлением Suzuki расширить предложение на местном рынке за счет иного дизайна и некоторых опций.

Экстерьер отличается светодиодной оптикой, суженной решеткой радиатора, переработанным силуэтом и сквозными задними фонарями.

В топовых версиях кроссовер оснащен мультимедиа с экраном 10,1 дюйма, сиденьями с вентиляцией, 64-цветной атмосферной подсветкой, беспроводной зарядкой, аудиосистемой Harman с Dolby Atmos, 360-градусной камерой, есть панорамная крыша и электропривод двери багажника.

Также Victoris стал первой моделью бренда с комплексом систем помощи водителю второго уровня.

Модель будет предлагаться с теми же силовыми установками, что и Grand Vitara: мягкий гибрид мощностью 103 л.с. с МКП или "автомат", полноценным гибридом от "Тойота" (116 л.с. и 141 Нм) с электромеханическим вариатором и в битопливном варианте на 88 л.с. и "механикой" на бензине и сжатом природном газе. Полным приводом может комплектоваться только первый "мягкогибридный" вариант.

Прием предварительных заказов уже открыт, размер депозита составляет 11 000 рупий (около 125 долларов). Цены пока не раскрыты, но ожидается, что Victoris окажется дороже Grand Vitara, которая на сегодняшний день стоит от 1,33 до 2,38 миллиона рупий (примерно 1,2 - 2,18 млн рублей).

Производство новинки наладят на собственном заводе Maruti Suzuki, в то время как "Гранд Витару" выпускают на совместном с Toyota заводе.

В дальнейшем Suzuki Victoris отправится в более чем сотню стран.