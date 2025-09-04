Редкий «Москвич Иван Калита» продают за 4,8 млн рублей

Оставшиеся экземпляры Москвич-2142 на рынке можно пересчитать по пальцам, а «Иван Калита» – настоящая редкость. Владелец автомобиля утверждает, что его машина – одна из трех сохранившихся моделей данного типа.

«Иван Калита» является модификацией 2142 с увеличенной колесной базой, измененным кузовом и расширенным багажным отделением. В автомобиле установлен двигатель Renault мощностью 147 л.с. Владелец оценивает автомобиль в 4,8 млн рублей, сообщает «Российская газета».

