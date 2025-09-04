В России началась распродажа Chery Tiggo 4 Pro

В начале прошлого месяца модель лишилась более доступных комплектаций и базовой версии Action MT 2025 года, что сделало ее менее конкурентоспособной по стоимости. Этот статус перешел к обновленному Tiggo 4, который теперь предлагается от 1,99 млн рублей.

Однако, учитывая скидку в 130 тысяч рублей на Tiggo 4 Pro, он остается наиболее доступной моделью в линейке Chery. С учетом скидки его цена составляет 1,92 млн рублей, что на 79 тысяч рублей дешевле, чем у трехпедальной версии Tiggo 4.

Комплектация Action включает 1,5-литровый атмосферник мощностью 113 л.с. и бесступенчатый вариатор. Кроссовер оснащен передним приводом.

