В Вольфсбурге состоялась презентация новой стратегии Volkswagen

В штаб-квартире Volkswagen в Вольфсбурге гендиректор Оливер Блюме обнародовал амбициозный план по укреплению позиций компании на динамично развивающемся рынке. В основе новой стратегии лежат три направления: электрификация, развитие программного обеспечения и улучшение производства.

Особое внимание уделяется ускорению перехода к электрокарам. Volkswagen планирует значительно расширить свою линейку электрических авто, представив новые модели в разных сегментах. Компания инвестирует значительные ресурсы в разработку аккумуляторных технологий и создание сети станций для зарядки.

Volkswagen стремится повысить эффективность производства. Компания оптимизирует процессы, сократит издержки и улучшит качество продукции. Будут активно применяться принципы бережливого производства и цифровые технологии. Новая стратегия обеспечит устойчивый рост и прибыльность компании в долгосрочной перспективе.

