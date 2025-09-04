Прямая выгода на кроссовер T55 теперь достигает 700 000 рублей, плюс есть дополнительные выгоды при оформлении кредита и сдаче старого автомобиля. В результате общая экономия составляет до 850 000 рублей. С учётом всех предложений цена составит от 1 561 000 рублей.

На флагманский кроссовер размер дисконта Bestune T90 увеличился до 600−700 тысяч (на 2-литровую модификацию действуют более солидные скидки). Если сплюсовать допвыгоды, то 1,5-литровую версию реально приобрести за 2 129 990, а в 2,0-литровую — за 2 579 990 рублей.

Что касается лифтбека Bestune B70, то на 1,5-литровый вариант скидка увеличилась до 500 000, а на 2,0-литровый — до 700 000 рублей. С учётом других программ, включая кредитную, актуальные цены составляют 1 849 990 и 2 249 990 рублей, соответственно.

В свою очередь, Wey сделал двойную скидку на кроссовер 07. Автопроизводитель, являющийся дочерним премиальным брендом компании GWM, снизил цену гибридной модели.