В РФ кардинально меняется подход к ремонту и обслуживанию транспорта

На фоне стремительно стареющего автопарка и ограниченного доступа к новым автомобилям в России кардинально меняется подход к ремонту и обслуживанию транспорта. Как отмечает "Автовзгляд", страна фактически перешла в режим форсированного импортозамещения в сфере автокомпонентов - как в производстве, так и в их применении.

По словам технического эксперта НПК "Автоприбор" Артема Березина, возврат западных брендов автокомпонентов в Россию в прежнем формате маловероятен даже в среднесрочной перспективе. Возможные формы их присутствия - только через локальные партнерства или в нишевых сегментах.

Березин отметил, что наиболее остро дефицит автозапчастей ощущался в 2022-2023 годах. Проблема заключалась не только в высоких ценах на "параллельный импорт", но и в широком распространении контрафактной продукции и низкокачественных аналогов. Особенно пострадали сегменты электроники и кузовных деталей.

На этом фоне начался резкий рост доли российских производителей. По оценкам Росстата, в 2024 году она достигла рекордных 45%, тогда как объём импорта снизился на 20%. Количество предприятий, выпускающих автокомпоненты в стране, увеличилось с 2022 года - с 1200 до свыше 2000.

По словам Березина, доля отечественных игроков достигла исторического максимума, хотя средний уровень локализации по отрасли пока составляет лишь 32,8%. Это стало возможным благодаря высокой степени господдержки отрасли выпуска запчастей.

В качестве примера успешной локализации эксперт привел недавние проекты "Автоприбора", в том числе организацию производства комплектов сцепления и маховиков для автомобилей Renault, а также работу над системами ABS и ESP для Hyundai и Kia. В 2025 году начнет работу завод по выпуску генераторов в Тольятти.

Таким образом, ставка на импортозамещение становится не временной мерой, а стратегией, к которой рынок подошел как в силу внешних обстоятельств, так и в результате внутренних решений.

При этом окно возможностей для российских и азиатских производителей, считает эксперт Березин, откроется в 2025-2027 годах - до того момента, пока на рынке не сформируется устойчивая лояльность к новым брендам и поставщикам.