Exeed объявил о специальных условиях на покупку флагмана VX

Exeed объявил о специальных условиях на покупку флагманского Exeed VX 2024 года

© За рулем

Российский офис бренда Exeed опубликовал специальные условия на приобретение флагманских внедорожников Exeed VX, выпущенных в 2024 году.

По сообщению пресс-службы, максимальная выгода на покупку такой машины может составить до 1 млн рублей. Напомним, речь идет о полноразмерном внедорожнике с длиной кузова 4970 мм и колесной базой 2900 мм, под капотом у которого – 2.0 турбо с прямым впрыском топлива, развивающий 249 л.с. 385 Нм и работающий в паре с классическим 8-ступенчатым гидроавтоматом. Привод – полный, а разгон до 100 км/ч занимает 8,5 секунды.

Сообщается, что при покупке автомобиля с учетом специальных условий по трейд-ин машину можно забрать за 4 840 000 рублей. Что получает покупатель за такие деньги?

Как уже говорилось, это будет автомобиль 2024 года, в комплектации President с 7-местным салоном, отделанным кожей Nappa и натуральным шпоном. На изогнутой передней панели – три штатных дисплея. Мультимедиа управляется через новый процессор Qualcomm Snapdragon 8155 – он отвечает за быстродействие всех систем, от навигации до игр.

Также в списке оснащения – телематика Exeed Connect, через которую можно управлять климатом в салоне, запускать двигатель, получать уведомления о пересечении заданных географических зон, контролировать состояние и геолокацию автомобиля и многое другое. Кроме того, в предлагаемой комплектации аудиосистема Lion Melody содержит 23 динамика, включая динамики в подголовниках, и сабвуфер. Дилеры Exeed уже оформляют заказы на такие машины.