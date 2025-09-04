В Москве робот-доставщик заблокировал проезд Aurus

В центре Москвы робот-доставщик не уступил дорогу автомобилю Aurus Senat с включенными спецсигналами. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «Что там, Москва».

На кадрах видно, что робот-курьер выехал на пешеходный переход на зеленый сигнал светофора сразу после того, как по улице проехал автомобиль ДПС включенными спецсигналами. За полицейской машиной следовал черный Aurus Senat с мигалками, водитель которого остановился и пропустил автоматического доставщика. Затем лимузин продолжил движение.

До этого «Газета.Ru» подробно писала о том, какое наказание грозит водителям, не пропустившим автомобили с мигалками. Ответственность за это нарушение в России была ужесточена с 1 сентября 2025 года.

