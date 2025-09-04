В России стартуют продажи лимитированной партии Evolute i-JET

Покупатель сможет выбрать между тремя особыми эмалями, которые носят названия «Лавандовый раф», «Небесно-голубой» и «Перламутровый». Как стало известно редакции Quto, для приобретения будут доступны всего 6 электромобилей оттенка «Лавандовый раф», 16 — оттенка «Перламутровый» и 17 — оттенка «Небесно-голубой».

Напомним, что Evolute i-JET — флагманская модель российской марки. В движение этот кроссовер приводится чисто электрической силовой установкой мощностью 585 л. с.

На разгон до 100 км/ч машине требуется всего 4 секунды. Литий-железо-фосфатная тяговая батарея ёмкостью 80 кВтч обеспечивает запас хода на уровне 483 км.

В список базового оборудования включены цифровая приборная панель, 15,6-дюймовый тачскрин медиасистемы, проекционный дисплей и многое другое.

Другая модель Evolute — i-Joy — подорожала, но есть возможность купить её дешевле. Стоимость модели, которая является самым доступным электрокроссовером российского производства, теперь составляет 2 775 000 рублей.