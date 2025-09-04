На рынке РФ в сентябре появится BMW X2 нового поколения

В сентябре на российском рынке начнутся продажи кроссовера BMW X2 второго поколения по схеме параллельного импорта, сообщила пресс-служба дилерского холдинга «Автодом».

Этот купе-кроссовер представят в двух вариантах: с бензиновым двигателем объемом от 1,5 до 2 литров, мощностью до 306 л.с., а также с дизельным агрегатом мощностью до 245 л.с.

Все модификации будут оснащены автоматической коробкой передач и фирменной системой полного привода xDrive.

Стоимость нового автомобиля на данный момент не уточнена.

