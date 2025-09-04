Продажи среднетоннажных грузовиков в РФ сильно упали

По итогам последнего летнего месяца суммарные объемы продаж среднетоннажных грузовиков в России сократились на 50,2 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го. О резком падении реализации в этом сегменте отечественного авторынка сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

© Lenta.ru

За отчетный период в стране продали только 923 новых транспортных средства грузоподъемностью от 3,5 до 16 тонн (MCV), уточнили аналитики. В целом за первые восемь месяцев этого года суммарная реализация подобных машин составила 7,9 тысячи штук. В годовом выражении показатель сократился на 45,2 процента.

Лидерами российского рынка в этом сегменте оказались два отечественных бренда. На долю «Газа» и «КамАЗа» в августе пришлось в совокупности почти 65 процентов продаж MCV. Модели первого концерна разошлись тиражом в 359 штук, а второго — в 237 единиц. Самой же востребованной моделью в этом сегменте по-прежнему остается Gazon NEXT с рыночной долей в 27,8 процента.

Кризис в этом сегменте российского авторынка прослеживается не первый месяц. По итогам июля продажи MCV в стране просели на 48,6 процента год к году. В августе негативная динамика усилилась. Аналитики связывают подобную динамику с рядом факторов. К числу основных причин резкого падения спроса на грузовики они относят снижение спроса на внутренние грузоперевозки и охлаждение на рынке логистических услуг. На ситуацию также оказывает влияние жесткая денежно-кредитная политика Центробанка. На этом фоне ожидать скорого восстановления рынка грузовиков в России не приходится, сходятся во мнении эксперты.